Ranking Forbesa 2026 właśnie ujrzał światło dzienne. Na pierwszym miejscu ponownie znalazł się Michał Sołowow - polski przedsiębiorca, inwestor i kierowca rajdowy. Według różnych źródeł, jego majątek został oszacowany na blisko 27,65 mld złotych. Tak gigantyczna suma nie pozostawia złudzeń. Sołowow ponownie zdeklasował konkurencję i potwierdził swoją dominację na polskim rynku.

Forbes publikuje nową listę. Michał Sołowow najbogatszym Polakiem w 2026 roku

W tym roku, aby znaleźć się w elitarnym gronie 100 najbogatszych Polaków na liście Forbes, trzeba było zgromadzić majątek na poziomie co najmniej 1,3 mld zł. Łączny majątek wszystkich osób z listy wyniósł aż 356 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 200 mld zł w ciągu ostatnich 10 lat.

Michał Sołowow to prawdziwy gigant wśród polskich przemysłowców. Jak informują media jego grupa przemysłowa obejmuje aż 15 spółek, zatrudnia około 16 000 pracowników i generuje przychody na poziomie 10 mld zł. Działalność Sołowowa koncentruje się w sektorze chemicznym (Synthos), produkcji podłóg drewnianych (Barlinek), płytek i ceramiki sanitarnej (Cersanit, Opoczno), a także nowoczesnych technologiach, biotechnologii oraz energetyce, w tym projektach związanych z energetyką jądrową. Wszystkie spółki właścicielskie Sołowowa są zarejestrowane w Polsce.

Sensacyjne początki i sportowa pasja. Historia miliardera

Sołowow rozpoczął swoją biznesową karierę w 1988 roku, inwestując oszczędności z pracy na Zachodzie w kielecką firmę budowlaną Mitex. Prywatnie jest ojcem Karoliny Sołowow. To jednak nie wszystko - Michał Sołowow to także trzykrotny wicemistrz Europy oraz dwukrotny wicemistrz Polski w rajdach samochodowych. Karierę sportową zawiesił w 2015 roku.

Michał Sołowow angażuje się w działalność charytatywną, prowadząc z córką Karoliną fundację „Fabryki Marzeń”. Organizacja ta oferuje stypendia dla zdolnych uczniów oraz pomaga ubogim rodzinom w remontach domów i mieszkań. Pomimo bajecznego majątku, Sołowow słynie z umiarkowanego stylu życia. W wywiadzie dla Forbesa przyznał, że jeszcze w 2000 roku mieszkał w odziedziczonym po babci małym mieszkaniu w starej kamienicy w Kielcach.

Mnie nigdy specjalnie nie interesowała konsumpcja. Do 2000 roku mieszkałem w odziedziczonym po babci małym mieszkaniu w starej kamienicy w Kielcach przyznał.

Kto jeszcze znalazł się na podium? Tomasz Biernacki i Jerzy Starak z ogromnymi fortunami

Na drugim miejscu rankingu Forbesa uplasował się Tomasz Biernacki - właściciel sieci Dino. Jego fortuna została wyceniona na 18 mld 970 mln zł. Podium zamyka Jerzy Starak, główny właściciel Polpharmy. Jego majątek to 17 mld 210 mln zł.

Michal Sołowow, Fot. Wojciech Olkusnik/East News