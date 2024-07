1 z 21

Oto oficjalne zdjęcia 20 uczestników tegorocznej edycji najstarszego i najbardziej prestiżowego konkursu dla modelek i modeli THE LOOK OF THE YEAR 2016. Który z nich ma szansę na wygraną? Zobaczcie gorące fotki i zagłosujcie w naszej sondzie! (Fot. Malwina Sulima, Makeup -Golden Rose Polska, Fryzury. - Akademia Wierzbicki Schmidt).



Gala finałowa konkursu odbędzie się 2 września w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2016 roku na ogólnopolskiej gali finałowej konkursu THE LOOK OF THE YEAR wyłoniony zostanie zarówno najlepsza modelka, jak i najlepszy model w Polsce! Zwycięzcy polskiej edycji będą reprezentować nasz kraj w światowym konkursie THE LOOK OF THE YEAR we Włoszech.

Zwycięzcą naszej sondy okazała się zaś Zuza i to ona weźmie udział w imprezie Flesz Fashion Night!

(zobacz: Flesz Fashion Night już 6 września! Ty też możesz tam być!).

