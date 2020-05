Oto 17 prezentów na Dzień Matki od 19 złotych. A jeden nawet... za darmo!

Szukasz idealnego prezentu na Dzień Matki (przypomnijmy, Dzień Matki jak co roku przypada 26 maja)? My znaleźliśmy kilka propozycji na każdą kieszeń. Oto one!

1. Zestaw kosmetyków Nivea Hyaluron Cellular Filler to idealny pomysł na prezent dla mamy. Możesz zdecydować się na komplet kosmetyków lub na przykład na jeden krem. Oto ceny kosmetyków Nivea: serum-Kuracja przeciw Przebarwieniomm - 59,99 zł/30 ml, dwufazowy eliksir w olejku - 69,99 zł/30 ml, przeciwzmarszczkowy krem na dzień SPF 30 - 59,99 zł/50 ml, przeciwzmarszczkowy krem na noc - 59,99 zł/50 ml

2. Idealnym prezentem będzie również hipoalergiczny krem nawilżający na dzień 30+ OnlyBio. Cena 34,99 pln

3. Polecamy też wam totalną nowość od Bielendy. Oto krem-pianka nawilżająco-oczyszczająca! Wegański krem-pianka o apetycznej konsystencji w stylu #foodie przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji cery odwodnionej, pozbawionej blasku. Pięknie pachnie - dzięki borówce amerykańskiej! Mniam! 19,99 zł/40 g

4. A może chciałabyś kupić swojej mamie krem ujędrniający do ciała, poprawiający elastyczność i sprężystość skóry całego ciała (biust, brzuch, pośladki, uda? To idealna propozycja prze wakacjami. Cena: 75 zł/250 ml

PS. Mamy dla was dobrą wiadomość! Wielka promocja na stronie dermakrem.pl zaczyna się 15 maja i trwa do 25 maja - przy każdym zakupie kupujący na stronie dermakrem.pl otrzyma dodatkowo prezent w postaci małej ampułki serum Synchrovit C (wartość to 29,99 zł!) Idealny dodatkowy prezent dla twojej mamy lub dla ciebie! ;-)

5. Be The Sky Girl, SWEET LIFE Mus do ciała, 79 zł, Słodycz i świeżość letnich, czerwonych owoców doprawiona delikatną, zmysłową nutą wanilii. Viva sweet life!

6. Nasza kolejna propozycja to jeden z ulubionych kremów Polek - Kiehl's Ultra Facial Cream. 69 zł/28 ml lub 129 zł/50 ml

7. A może zdecydujesz się na kosmetyki z serii Avon Jelly? Linia Jelly równa się: sprężyste formuły, soczyste nawilżenie i świeży efekt! Kosmetyki z linii Avon Jelly można zamówić online u Konsultantek Avon lub kupić za pośrednictwem strony www.avon.pl w cenie od 19,99 zł.

8. Jeśli twoja mama uwielbia piękne pomadki i czekoladę, polecamy pomadki do ust L'Oreal Paris z serii Les Chocolates. Ich regularna cena to 58,99 zł, ale teraz w Rossmannie możecie upolować je o 55 procent taniej!

Mat. prasowe

9. Naszym kolejnym hitem jest boska paletka cieni Catrice PRO Next - Gen Nudes. Cena: 44,99 zł

10. A może piękne perfumy? Kultowy zapach Eisenberga, niezapomniany, wzruszający i prowokujący nadzwyczajnym bukietem nuty serca Kawy Mokki i Kwiatu Jaśminu szczodrze otwierających się na tajemniczą Bylicę nuty głowy, na ciepłej bazie Ambry... 429 zł/50 ml

11. Serum dla mamy jest zawsze dobrym pomysłem na prezent. Oto Nuxuriance® Gold ODŻYWCZE SERUM REWITALIZUJĄCE, 264 zł/30 ml

12. A może twoja mama ucieszyłaby się z kostiumu kąpielowego w stylu retro? My oszalałyśmy na punkcie modelu AMALFI BABY od Sloggi!

13. Skuteczne, spersonalizowane i luksusowe - FOREO właśnie wprowadziło urządzenie UFO 2, by siłę masek wprowadzić na wyższy etap. Cena: 1199 zł

14. Polecamy wam kolejne serum za 79 złotych. Oto Yasumi Glass Skin - my się w nim już zakochaliśmy!

15. A może przed zbliżającym się latem kupisz swojej mamie piękny kostium kąpielowy? Kostiumy kąpielowe Pavonada to idealny prezent na Dzień Mamy i Dzień Dziecka, dla dużej i małej plażowiczki. 159 i 105 zł

Pavonada/pakamera.pl

16. Nasza kolejna propozycja to piękna torebka Obag Petite w kolorze rosa smoke metal. Jest przecudna i kosztuje 289 złotych. PS. Same taką chcemy mieć!

17. Jeśli twoja mama kocha modę i znasz jej rozmiar, kup jej piękną sukienkę - albo zaproś na wspólne zakupy. Nam wpadła w oko piękna sukienka marki Arustamian. To model KAMIRA SPRING, kosztuje 550 złotych.