Ewa Chodakowska jest obecnie jedną z najgorętszych postaci świata mediów i show-biznesu. Kto by przypuszczał, że trenerka fitness w przeciągu kilku miesięcy zyska tak olbrzymią popularność i zdobędzie setki tysięcy sympatyków (jak i hejterów). Zobacz: Zakochana Chodakowska z narzeczonym na luksusowych wakacjach

Tygodnik "Wprost" zafascynowany sukcesem Ewy postanowił wyliczyć, ile od początku roku na swojej popularności zarobiła sportsmenka. Okazuje się, że konto Chodakowskiej w ciągu ostatnich miesięcy powiększyło się o niemałą sumę pieniędzy.

W tym roku ukazał się bowiem pierwszy autorski poradnik Ewy, w którym pisze, że dzięki jej 30-dniowemu planowi treningowemu i diecie jesteśmy w stanie uzyskać wymarzoną figurę. Ponadto Chodakowska ma podpisane kontrakty reklamowe z marką Adidas czy siecią komórkową Play.

- Pracuję w tej branży już kilkanaście lat, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Ta książka od kwietnia tego roku nieprzerwanie jest na pierwszych miejscach sprzedaży. Pobiła Grocholę, Kinga i Greya. Na razie sprzedaliśmy ponad 100 tys. egzemplarzy – relacjonuje sukces bestsellera ,,Zmień swoje życie z Ewą Chodakowską” Magdalena Tokarczyk z biura promocji książki. Przy tego typu pozycjach autor dostaje z reguły kilkanaście procent od połowy ceny książki. Chodakowska z partnerem mogli więc zgarnąć ponad 300 tys. zł – mówi ekspert z branży wydawniczej.

Tak więc na samej książce Ewa zarobiła ok. 300 tysięcy złotych. Do tego "Wprost", powołując się na opinie ekspertów, informuje, że na kampanii ze sportową marką Chodakowska mogła zainkasować 100 tysięcy złotych, a jej współpraca z siecią komórkową to kolejne kilkadziesiąt tysięcy. Do tego jeszcze dochodzą grosze, za odtworzenia jej instruktażowych filmików w serwisie YouTube i płyta z muzyką do ćwiczeń, która od tygodni plasuje się na pierwszym miejscu najchętniej kupowanych w Empiku.

Podsumowując, Ewa Chodakowska od początku roku mogła zarobić na czysto ponad pół miliona złotych, a popularność trenerki ciągle nie maleje.

Media już emocjonują się jej występem w charytatywnym pokazie La Manii, z którego dochód zostanie przekazany na rehabilitację Beaty Jałochy. Taki gest z pewnością zostanie dostrzeżony przez branżę reklamową i być może w efekcie gwiazda fitnessu otrzyma kolejne propozycje ciekawych projektów. Gratulujemy sukcesu. Zobacz: Dlaczego Przetakiewicz zatrudniła Chodakowską? Znamy szczegóły

