W marcu minie 38 lat od śmierci Anny Jantar. Na rynku ukazała się kolejna płyta z hitami mamy Natalii Kukulskiej. Natalia jednak była zaskoczona nową płytą i poinformowała na swoim Facebooku, że nic o tym wydawnictwie nie wiedziała.

Przykro mi, ze firma MTJ wydaje kolejną, nic nie wnoszącą merytorycznie i moim zdaniem słabą składankę piosenek mojej mamy. Z takim bohomazem na okładce. Dzieje się to poza moją wiedzą. Czy fani dadzą się na to nabrać i tylko po to kupią tę płytę by mieć w kolekcji wszystko? Warto się zastanowić... - napisała na swoim Facebooku Kukulska.