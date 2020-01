- Masz chłopaka? Co to za jeden? I co znaczy “xoxo”? To po chińsku? Kim jest ten chłopak?!

A Matylda szybko pokaże „charakterek”...

- Nie twoja sprawa!

- Dlatego zaczęłaś się odchudzać? Jeśli nie akceptuje ciebie takiej, jaka jesteś… Chcę go poznać!

- Zapomnij!

- Gdzie mieszka? Jak się nazywa?

- Mam ci podać jeszcze jego PESEL?!

- Kiedy go poznam?

- Zapomnij!

- Tylko z nim porozmawiam!

- Nie będziesz miał okazji! Wyprowadzam się... do domu dziecka!