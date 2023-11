1 z 6

Zdjęcia z Instagrama Anny Przybylskiej

Trzy lata temu zmarła Anna Przybylska. Aktorka odeszła 5 października 2014 roku po wyczerpującej walce z nowotworem trzustki. Informacja o odejściu Anny Przybylskiej była wielkim szokiem nie tylko dla rodziny i bliskich gwiazdy, ale również dla wiernego grona fanów. Przybylska była jedną z najbardziej lubianych polskich gwiazd. Radosna, otwarta, serdeczna i bardzo rodzinna uchodziła za "dziewczynę z sąsiedztwa". Daleko jej było do diwy z czerwonego dywanu. Dlatego kochały ją tysiące Polaków. W trzy lata po śmierci Anny Przybylskiej nadal słychać głosy wielkiego żalu po stracie aktorki. Sama Ania do końca starała się zachować pogodę ducha, co doskonale obrazują zdjęcia z jej profilu na Instagramie.

