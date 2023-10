Dotarła do nas smutna wiadomość. Nie żyje Paweł Królikowski, wybitny aktor, a przede wszystkim oddany mąż, ojciec i przyjaciel. Gwiazdor "Rancza" zmarł 27 lutego w wieku 58 lat po długiej walce z chorobą. Przez cały czas mógł liczyć na wsparcie najbliższych oraz przyjaciół, którzy do końca wierzyli, że uda mu się wrócić do zdrowia.

Reklama

Zobaczcie, jakim człowiekiem i artystą był Paweł Królikowski. Będzie nam go bardzo brakowało...

EastNews

Reklama

Zobacz także: Paweł Królikowski w ostatnim wywiadzie opowiadał o walce z chorobą. "To nigdy się nie kończy..."