Ostatnie pożegnanie Jacka Kramka. Kto przyszedł na pogrzeb trenera gwiazd?

Jacek Cygan napisał piosenkę dla Zbigniewa Wodeckiego! W poniedziałek po tym jak w mediach pojawiła się smutna informacja o śmierci wybitnego muzyka, w TVN24 pojawiły się osoby, które miały przyjemność z nim pracować. Jedną z tych osób był właśnie tekściarz, Jacek Cygan, który w studiu opowiedział wzruszającą historię. Okazuje się, że Zbigniew Wodecki napisał nową kompozycję i poprosił Jacka Cygana o napisanie tekstu: Bardzo trudno zamknąć w jednym kadrze czy zdaniu takiego człowieka. Wspaniały kompozytor i człowiek, który na scenie wskrzeszał świat muzyki przez duże M. Jakoś 6 tygodni temu w Krakowie Zbyszek dał mi utwór, swoją kompozycję do napisania, dość trudną. Ja to pisałem kilka tygodni. Zdzwanialiśmy się jeszcze przed jego operacją. A potem, kiedy ostatnio skończyłem i w nocy chciałem to przepisać mówię "Nie, zrobię to rano". I rano włączyłem komputer, a tam było napisane, że Zbigniew Wodecki miał udar . Więc to taki dla mnie niezwykły moment, że to się tak połączyło, że ta droga została przerwana tak nagle. Mogę powiedzieć "Zbyszku, przecież jest tekst gotowy, twoja muzyka piękna"... Takie refleksje mam w tym momencie. Jacek Cygan o Zbigniewie Wodeckim Jacek Cygan zdradził też, jaki to miał być utwór: Typowo Zbyszkowy walc, bardzo piękny utwór z wokaliząm do której prosił żebym napisał słowa, co było bardzo trudne. O czym napisałem? O carpe diem, żeby łapać życie i za Horacym powtarzać "nie przejmuj się swoim finałem i klaruj wina swe"... Jack Cygan znał się ze Zbigniewem Wodeckim od wielu lat. Cygan napisał kilka tekstów do kompozycji muzyka. Jak Cygan zapamięta wybitnego artystę? Cieszył się życiem. Ostatnio siedzieliśmy na rynku w Krakowie w restauracji, jedliśmy zupę rybną. A potem przeszliśmy się kawałek po rynku i co mi zostanie na zawsze, ci...