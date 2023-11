Internetowa akcja "Zapełnijmy po brzegi ostatnią puszkę Pana Prezydenta na rzecz WOŚP" zorganizowana przez Partycję Krzymińską zaskoczyła wszystkich! Zbiórka zakładała uzbieranie tysiąca złotych, a na godz. 14.27 jest już ponad 6 milionów! Takiego wyniku nikt się nie spodziewał.

Organizatorka chciała wesprzeć szczytny cel i uruchomiła zbiórkę na Facebooku pod nazwą "Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP", pisząc:

Patrycja Krzymińska przyznała w wywiadzie dla TVN24: Nie spodziewałam się, że zbiorę tysiąc. Jedank okazało się, że link do zbiórki jest bardzo często udostępniany, a licznik stale rośnie.

To miała być mała,symboliczna zbiórka. Pan Paweł chodził po Gdańsku i zbierał pieniądze. Pewnie kwestowałby dalej. Dlatego to straszne, że to zostało przerwane i to takiego dnia. Dziękuję wszystkim za miłe słowa. - powiedziała Patrycja Krzymińska w TVN24.pl