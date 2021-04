Oscary 2021: Daniel Kaluuya podczas przemowy żartował o... seksie rodziców. Reakcja jego mamy bezcenna

Daniel Kuluuya zdobył statuetkę Oscara za najlepszą drugoplanową rolę męską w filmie "Judas and the black Messiah", gdzie wcielił się w rolę niezwykle charyzmatycznego Freda Hamptona. Film, choć miał różne recenzje, zachwycał grą aktorską, a wygrana Daniela wydawała się bardzo prawdopodobna. Mimo tego Daniel był niezwykle zaskoczony, że to właśnie on jest odbiorcą statuetki. Na scenie, zgodnie z tradycją wygłosił krótkie przemówienie i podziękowania. Niestety, nie do końca przemyślane i mówione pod wpływem silnych emocji słowa, mocno zaskoczyły wszystkich. Aktor bowiem wspomniał o seksie swoich rodziców! Choć nie miał nic złego na myśli, reakcja jego mamy była bezcenna.

Szokująca przemowa Daniela Kuluuja podczas gali rozdania Oscarów

32-letni aktor był bardzo zaskoczony. Najpierw dziękował więc twórcom filmu. Opowiedział także trochę o samej roli, która była fascynująca i bardzo wymagająca. Film skupiał się na rasizmie, dlatego też aktor dość długo opowiadał o przygotowaniach do roli o samej segregacji rasowej i życiu we wspólnocie. Adresatką wielu jego podziękować była również jego mama:

Chciałbym podziękować mojej mamie. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Dałaś mi wszystko, w tym swoje ustawienia fabryczne, dzięki którym dziś mogę stać wśród najlepszych. (...) Siła wspólnoty i jedności zawsze zwycięży w walce z podziałami. Wciąż jest wiele do zrobienia i to nasza wspólna sprawa

Daniel opowiadał także o cudzie życia i narodzin. Zdecydował się w pewnym momencie powiedzieć coś zupełnie zaskakującego na temat swoich rodziców:

Musimy świętować, musimy celebrować życie. Oddychamy, możemy chodzić. To niezwykłe. To niewiarygodne. Moja mama i tata uprawiali seks, to niesamowite! Wiecie, co mówię? Jestem tu, rozumiecie? Tak się cieszę, że żyję, dzisiaj będę świętować! - mówił zachwycony.

Mama i siostra Daniela były co najmniej zaskoczone. Ich miny pokazywały wszelkie emocje, od szoku po niedowierzanie. Mama nie do końca chyba rozumiejąca, co jej syn ma na myśli, powiedziała: "o czym on mówi?". Najazd kamery był dość długi i doskonale pokazał, jak kobieta była poruszona. Tymczasem niczym niewzruszony Daniel Kuluuja podziękował jeszcze raz, zapewnił, że będzie świętował i w poczuciu triumfu zszedł ze sceny.

Przemowa Daniela Kuluuji zaskoczyła jego mamę.

Daniel Kaluuya’s mom and sister reacting to his #Oscars acceptance speech pic.twitter.com/McpQbrqlcu — Film Updates (@TheFilmUpdates) April 26, 2021

Daniel Kuluuja z wielką radością opowiedział o swojej niezwykłej roli. Temat o seksie rodziców przyszedł do niego spontanicznie, aktor chciał tylko podziękować za to, że żyje, choć wyszło mu to w dość niefortunny sposób.