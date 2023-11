Ewa Minge od roku jest szczęśliwą mężatką. Wcześniej długo wychowywała swoich dwóch synów - Oskara i Gaspara. Projektantce bardzo zależało, żeby synowie mieli dobry kontakt z obecnym mężem. W nowym wydaniu „Party”, Ewa opowiada w jaki sposób jej syn Oskar zaprzyjaźnił się z wybrankiem swojej mamy.

- Dotychczas szalenie mi zależało, żeby synowie nie dorastali w poczuciu, że ciągle mają nowego tatusia. Dlatego długo traktowałam moje związki powierzchownie. Ale wiem, że synowie zawsze chcieli widzieć u mojego boku mężczyznę. Mój obecny mąż zrobił jedną bardzo mądrą rzecz: kiedy mnie poznał, bardzo szybko zrozumiał, co jest dla mnie najważniejsze. I zabrał ze sobą Oskara w służbową podróż. Po kilku dniach syn wrócił i powiedział: „Mamo, jeśli chcesz być szczęśliwa, to właśnie spotkałaś odpowiedniego faceta” - powiedziała projektantka we wspólnym wywiadzie z Oskarem Minge udzielonym magazynowi „Party”.