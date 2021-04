Oscary 2021: Margot Robbie w nowej fryzurze zaskoczyła skromną kreacją. Ale klasa

Margot Robbie jest jedną z najbardziej tajemniczych aktorek amerykańskiego kina. Wokół niej unosi się niezwykły nimb artystki niezależnej i niedostępnej. Nie dla niej więc dziwaczne kreacje, krzykliwe kolory czy suknie ciągnące się po dywanie. Trzeba przyznać, że niezaprzeczalnie Oscary 2021 należały do niej! Margot postawiła na prostotę kreacji, a jej fryzura zrobiła ogromne wrażenie.

Margot Robbie na Oscarach 2021 w kwiecistej sukience od Chanel i niskim kucyku

Margot Robbie już dwukrotnie była nominowana do Oscara za role w filmach "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" (2017) oraz "Gorący temat" (2019). W tym roku Margot nie została bezpośrednio nominowana do nagrody Akademii Filmowej. Za to film jej produkcji "Obiecująca młoda kobieta" został nominowany w kategorii "najlepszy film". Margot więc nie mogło zabraknąć na czerwonym dywanie w Dolby Theatre.

Aktorka zachwyciła swoich fanów, a także koneserów oscarowej mody prostotą, jaką wybrała. W tym roku organizatorzy ogłosili, że obowiązuje konkretna tematyka dress codu, która nosiła nazwę: "Inspirational and Aspirational". Suknia Margot z pewnością wpasowuje się w ten styl. Aktorka postawiła na kwiecistą, prostą, ale robiącą wrażenie, sukienkę od Chanel. Włosy spięła w niski kucyk, a całości dopełniła nierówna grzywka, która dodała jej takiego szyku i klasy, że trudno oderwać od niej wzrok.

Też tak uważacie?

Margot postawiła na piękny, skromny strój z klasą.

East News

Margot Robbie zdecydowała się na grzywkę. To był strzał w dziesiątkę!

East News

Margot Robbie zagrała w wielu hitowych filmach. Największą popularność zdobyła grając w "Wilku z Wall Street" jako druga żona głównego bohatera, a także w "Pewnego razu w Hollywood" gdzie wcieliła się w rolę Sharon Tate. Tutaj aktorka pozuje u boku Joseya McNamara.