Tegoroczna gala rozdania Oscarów od kilku miesięcy wzbudza sporo emocji. Już w wakacje 2018 roku rozpętała się afera po tym, jak Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła zmiany, które chce wdrożyć do harmonogramu imprezy. Wśród nich wymieniono między innymi zmianę terminu gali oraz wprowadzenie nowej kategorii. Jednak najwięcej kontrowersji wzbudził pomysł, który niestety wejdzie w życie już w tym roku. Okazuje się bowiem, że laureaci kilku kategorii będą odbierali statuetki... podczas bloku reklamowego!

"Zimna wojna" dostanie Oscara podczas reklam?

Gala oscarowa podzielona jest na dwie części. Między nimi jest przerwa, w czasie której gwiazdy mogą skorzystać z toalety i posilić się w bufecie. Okazuje się, że w tym roku to właśnie wtedy zostaną wręczone statuetki w aż czterech kategoriach: za najlepsze zdjęcia, najlepszą charakteryzację, najlepszy montaż i najlepszy film krótkometrażowy. Przypomnijmy, że "Zimna wojna" została nominowana w trzech kategoriach, w tym również za zdjęcia. Czy to oznacza, że nie zobaczymy, jak Łukasz Żal odbiera nagrodę za swoją pracę? Wszystko na to wskazuje...

Oscary 2019: kto poprowadzi galę?

Kontrowersje wzbudza także fakt, iż w tym roku zabraknie prowadzących! To wielka strata dla całej imprezy. Co roku miłośnicy kina prześcigali się bowiem w pomysłach na to, kto może zostać gospodarzem tej prestiżowej gali. Na takich osobach spoczywa oczywiście wielka odpowiedzialność. Wygląda na to, że presja zniechęciła komików i gwiazdy kina. W tym roku swoją kandydaturę zgłosił tylko jeden człowiek. Kevin Hart marzył o tym, aby poprowadzić 91. galę rozdania Oscarów. Niestety, jego kandydatura została odrzucona w ciągu zaledwie 36 godzin. Dlaczego? Otóż na jego Twitterze doszukano się homofobicznych wpisów sprzed kilku lat, co przekreśliło jego szansę na prowadzenie imprezy.

Jak więc organizatorzy chcą rozwiązać ten problem? Podobno wszelkie wypowiedzi zostaną nagrane wcześniej i puszczane z offu. Taka sytuacja ostatnio miała miejsce w 1989 roku.

Wygląda na to, że tegoroczna gala będzie dość osobliwa. Zamierzacie ją oglądać? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Czy "Zimna wojna" zdobędzie Oscara? Trzymamy za nich kciuki!