1 z 3

Gdy leciała do Ameryki, by promować „Zimną wojnę”, była już w ciąży. Mimo to, gdy pojawiła się możliwość podpisania kontraktu z prestiżową agencją aktorską, postawiła wszystko na jedną kartę. Wraz z mężem, reżyserem Maciejem Bochniakiem, zdecydowali się zostawić swoje dotychczasowe życie w Warszawie i wyprowadzili się do USA. Wynajęli duży dom w Santa Monica nad Oceanem Spokojnym. Stąd Joanna ma doskonałe połączenie do Los Angeles i zaledwie kilka chwil na plażę, gdzie uwielbia odpoczywać.

Tournée po Stanach, promujące „Zimną wojnę”, Kulig rozpoczęła od festiwalu filmowego w Nowym Jorku. Udzielała wywiadów, brała udział w sesjach zdjęciowych, poznawała wielkie gwiazdy, jak Jodie Foster, Brad Pitt, Demi Moore, Kate Hudson czy Felicity Jones. Pojawiła się też na festiwalu AFI Fest w Hollywood, gdzie była gościem panelu dyskusyjnego razem z Willemem Dafoe. Aktor, podobnie jak publiczność, był pod wrażeniem jej talentu i zaangażowania. Nie tylko on, bo Joanna komplementowana jest dosłownie przez wszystkich! Aktorkę cieszy fakt, że została zauważona i doceniona.

„W ogóle podoba mi się to, że jeśli tutaj człowiek jest w czymś dobry, daje mu się szansę. Jeśli ktoś ma na tyle siły, że nie popadnie w jakiś nałóg albo nie zwariuje, może się rozwinąć”, przyznała w wywiadzie, który dla polskiego „Vogue’a” przeprowadził z nią… reżyser Paweł Pawlikowski.

content:0_118108,,1_37123

A ciekawych propozycji zawodowych Kulig dostaje coraz więcej. Wszystkie spokojnie rozważa, nie podejmuje pochopnych decyzji. Ale nie dlatego, że już czuje się wielką gwiazdą. Aktorka właśnie debiutuje w najważniejszej dla siebie roli: matki. I chce ją pogodzić z karierą.