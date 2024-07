Co roku, rozdanie Oscarów, to nie tylko piękne kreacje i emocje związane z wygranymi. To również impreza pełna emocji i inspiracji dla miłośników stylu gwiazd. W końcu to one lansują nowe trendy i wytyczają modowe ścieżki.

Tym razem zwróciłyśmy szczególną uwagę na aktorki, które miały krótkie włosy i wbrew pozorom wyglądały niesamowicie elegancko i kobieco. Halle Berry, która od lat stawia na krótką fryzurę, tym razem również nie zaskoczyła. Anne Hathaway, która obcięła włosy do roli w "Nędznikach" - przyzwyczaiła się do nowego loooku i jak widać doskonale jej ten image pasuje. Zaś Charlize Theron wróciła, do krótkich włosów po niewielkiej przerwie, tym razem przez rolę w filmie. Piękna twarz aktorki pozwala na tego typu eksperymenty.

Jak widać nie tylko długie włosy, loki i koki nadają się na czerwony dywan. Krótkie włosy są równie glamourowe.

