Marka Duplo od lat obecna jest na największy wydarzeniach modowych w Polsce. Wspiera, kibicuje, pomaga rozwinąć skrzydła początkującym designerom. W 2018 roku powołała projekt #duploinspiruje, w ramach którego inspiruje młode pokolenie twórców do poszukiwania kreatywnych i nieoczywistych rozwiązań w obszarze sztuki stosowanej. Efekt tych działań są fantastyczne!

„Marka Duplo jest dumna, że może być mecenasem tak wyjątkowego projektu i wspierać młodych polskich projektantów w realizacji ich pasji” – podkreśla Marta Zawistowska, Brand Manager marki Duplo, która razem z plejadą gwiazd, oglądała kreacje inspirowane batonikiem Duplo podczas Flesz Fashion Night.

Swoje minikolekcje zaprezentowali Adrian Krupa, Wiktoria Frankowska i RAD DUET. Sześć fenomenalnych stylizacji zachwyciło gości zgromadzonych w Pałacu Kultury i Nauki. Każdy z projektantów inaczej podszedł do tego zadania i na swój sposób zinterpretował temat przewodni, czyli orzechowo-chrupiący batonik Duplo. Więcej o pokazie przeczytacie TUTAJ.

Adrian Krupa, Marta Zawistowska, Wiktoria Frankowska, Juliusz Rusin i Maciej Józwicki.

Adrian, Wiktoria oraz Julek i Maciej to laureaci lub finaliści ogólnopolskich konkursów dla młodych projektantów. To właśnie podczas takich wydarzeń mieli okazję nawiązać współpracę z marką Duplo. Jak wielkie znaczenie ma takie wsparcie dla początkujących designerów? Posłuchajcie co na ten temat mają do powiedzenia twórcy.

