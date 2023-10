Trudno w to uwierzyć, ale kolejna edycja Flesz Fashion Night już za nami! Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią ponownie odbyła się największa impreza modowa w Polsce. Nie zabrakło największych gwiazd, ich pięknych stylizacji oraz słynnych polskich projektantów. Ale nie tylko ich. Podczas Flesz Fashion Night mieliśmy okazje podziwiać nowe pokolenie uzdolnionych twórców! Mowa o Adrianie Krupie, Wiktorii Frankowskiej i RAD Duet. To właśnie oni zaprezentowali swoje innowacyjne projekty na pokazie specjalnym i zachwyciły zebranych gości. Co było ich inspiracją?

Być może będziecie zaskoczeni, ale ci zdolni projektanci zainspirowali się… pysznym, czekoladowo-orzechowym batonikiem Duplo! Tak, to właśnie marka Duplo jest mecenasem mody w Polsce, a w tym roku już po raz 3 objęła patronatem imprezę Flesz Fashion Night. Batonik Duplo był również partnerem głównym takich wydarzeń jak Fashion Designer Awards czy Łódź Young Fashion. To właśnie podczas tych konkursów Duplo odkryło Wiktorię Frankowską, RAD DUET i Adriana Krupę. Marka nie zapomniała o tych młodych, zdolnych ludziach i zaprosiła ich do współpracy z okazji tegorocznej edycji Flesz Fashion Night. Efektem jest 6 spektakularnych kreacji, które podbiły serca gwiazd i… nasze!

AKPA

Wiktoria Frankowska

Styl młodej projektantki można określić jako seksowny oversize. Królują w nim szerokie garnitury, sukienki maxi i oryginalne koszule. W podobnej konwencji zostały utrzymane jej dwie kreacje stworzone na pokaz specjalny marki Duplo. Garnitur oraz płaszcz były przeskalowane, oryginalne, ale równocześnie kobiece. Wiktoria wyraźnie zainspirowała się kolorystyką opakowania batonika Duplo oraz wielowymiarowością jego smaku. Natomiast plisy nawiązywały do struktury batonika pełnego chrupiącego wafelka.

Zainspirowała mnie sama faktura batonika Duplo. Elementy, takie jak wycięcia, ten gryz, który widoczny jest w płaszczu, to jest właśnie ten batonik - zdradziła projektantka.

AKPA

Cekiny, które znalazły się na rękawie marynarki i spektakularne kapelusze to hołd w stronę Flesz Fashion Night oraz celebracji popandemicznego życia. Projektantka chciała poprzez swoje kreacje zachęcić kobiety do cieszenia się życiem oraz bycia sobą.

Adrian Krupa

Projektant jest znany ze swoich spektakularnych i bardzo kobiecych kreacji. Minimalizm? To nie jest w stylu Adriana! Młody twórca stawia na niebanalne, a czasami nawet szalone konstrukcje. Kocha duże ilości tiulu oraz bajkowe motywy. Jego dwie sukienki zaprezentowane podczas tegorocznej edycji Flesz Fashion Night nawiązywały do koloru opakowania batonika Duplo – czerwieni oraz zieleni. Co więcej, według Adriana, „zieleń to nowa czerń”! Natomiast czerwona sukienka z rozszerzanym dołem jest uosobieniem lekkości smaku batonika Duplo. Została również ozdobiona haftowanymi aplikacjami w kształcie twarzy dziewczyny, serca oraz żurawi, które powstały na bazie rysunków Adriana.

Żuraw to symbol szczęścia, marzeń – takie bardzo pozytywne emocje towarzyszyły mi przy tworzeniu tych kreacji – powiedział projektant.

AKPA

Warto wspomnieć, że do stworzenia tych dwóch kreacji Adrian zużył aż 200 metrów włoskiego tiulu, ale patrząc na efekty, śmiało można powiedzieć, że było warto!

RAD DUET

Maciej Jóźwicki i Julek Rusin z RAD DUET zyskali rozgłos, dzięki swojej kolekcji „Wiesia” inspirowanej polskim folklorem. Jednak ich kreacje zaprojektowane z okazji Flesz Fashion Night są w zupełnie innym stylu.

W kolekcji dla marki Duplo chcieliśmy pokazać inną odsłonę naszej twórczości, inne inspiracje i inne motywy – wcześniej niezastosowane przez nas – zdradzili Maciek i Julek. - W naszych projektach przede wszystkim dominuje biel, która kojarzy się z kobiecością, zmysłowością i wyrafinowaniem. Jest to coś, z czym najbardziej kojarzymy batonik Duplo – powiedzieli projektanci.

AKPA

Kreacje są niezwykle lekkie i kobiece. Biała sukienka maxi oraz komplet z kamizelką to wyrafinowanie i klasa w jednym. W projektach można doszukać się również inspiracji stylem retro, o czym świadczy żabot oraz krótka kamizelka ze złotymi guzikami. Natomiast złoto-perłowo biżuteria perfekcyjnie uzupełnia projekty od RAD DUET i dodaje im jeszcze więcej szlachetności.

Cieszymy się, że w polskim świecie mody pojawili się nowi projektanci oraz, że istnieją marki, które wspierają tak niezwykłe talenty!

