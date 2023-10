Dla wielu rok 2020 był niełatwy, jednak OPPO – wiodący producent urządzeń mobilnych – zachęca do spojrzenia nań z perspektywy, która będąc od zawsze w dna marki, dziś zdaje się być wyjątkowo aktualnym, uniwersalnym przesłaniem. Nietypowa świąteczna kampania ma na celu zainspirować młodych ludzi do poszukiwania pozytywnych wspomnień z kończącego się już roku 2020 oraz do przygotowania się do zawsze wymagającego sezonu świątecznego i spojrzenie z nadzieją na nadchodzący 2021 rok.

Reklama

Kampania „Look for the good” pokazuje potencjał smartfona OPPO Reno4 Lite, a także – w polskiej adaptacji OPPO Watcha i słuchawek Enco W31. W lokalnej, świątecznej odsłonie akcji udział weźmie ambasador marki OPPO – Marcin Prokop, oraz czwórka popularnych influencerów:

TikTokerka Kinga Sawczuk;

Aktorka Wiktoria Gąsiewska;

Piosenkarz i autor tekstów Jeremi Sikorski;

oraz youtuber, członek popularnej Ekipy Friza – Jakub Patecki

Nawiązywanie do dobrych momentów w roku 2020

Dla wielu ludzi rok 2020 był rokiem odmieniającym. Skłonił do życia chwilą i skupieniu się na tym, co naprawdę ma znaczenie. OPPO przeprowadziło wywiady z kilkunastoma młodymi ludźmi, dla których rok 2020 mimo wszystko odznaczył się pozytywnie. Nikodem w końcu znalazł w sobie odwagę by zaangażować się w relację z kimś, kogo poznał online, a ta osoba okazała się miłością jego życia. Ich wielogodzinne wieczorne rozmowy pomogły w zbudowaniu szczególnej więzi.

Mat. prasowe

Produkty OPPO napędzają pasje i pozwalają dzielić się chwilami

Podczas lockdownu świat bardziej niż kiedykolwiek polegał na technologii. Ale smartfony OPPO były również narzędziem dla młodych ludzi do znajdowania nowych hobby i pasji. Kreatywność to cecha, z którą firma OPPO i seria Reno utożsamia się od dawna. Kampania „Look for the good” pokazuje potencjał smartfona OPPO Reno4 Lite a także – w Polskiej adaptacji OPPO Watcha i słuchawek Enco W31.

Reno4 Lite to smukły i pięknie zaprojektowany smartfon, który łączy w sobie świetną technologię z bogatą, intuicyjną funkcjonalnością w modnej stylistyce, zapewniając doskonałe wrażenia użytkownikom.

OPPO Reno4 Lite pomaga ludziom z pasją do kreatywności uchwycić chwile, które są dla nich najważniejsze. Jest to idealny smartfon do robienia i udostępniania zdjęć z okresu świątecznego dzięki sześciu trybom pracy aparatu z rozszerzeniem AI, oferującym opcje ultra wyraźnego trybu zdjęć, zdjęć nocnych, kreatywnego trybu portretu i ultra stabilnego wideo.

Inne funkcje obejmują:

Funkcja AI Color Portrait, która ułatwia wykonywanie niesamowitych portretów i daje użytkownikowi kontrolę nad przekształcaniem tła na czarno-białe, aby wyróżnić postać na zdjęciu.

Efekt bokeh wywoływany z pomocą podwójnego aparatu selfie, niezależnie od tego, czy jest dzień czy noc, zdjęcia zrobione na Reno4 Lite będą ostre i wyraźne.

wywoływany z pomocą podwójnego aparatu selfie, niezależnie od tego, czy jest dzień czy noc, zdjęcia zrobione na Reno4 Lite będą ostre i wyraźne. Aplikacja SoLoop pozwala użytkownikom edytować swoje filmy bezpośrednio z albumu, dodawać muzykę i tekst oraz zamieniać Reno4 Lite w maszynę do robienia filmów.

Reno4 Lite odzwierciedla ducha pozytywności. Wiele osób nie będzie spoglądało na rok 2020 z radością, ale zachęcamy wszystkich do znalezienia nowych sposobów na bycie kreatywnym, zdrowym, świadomym i pełnym pasji pomimo wyzwań w tym roku. Dlatego właśnie wybraliśmy te historie. Wiele z nich jest uniwersalnych, ale dają nową nadzieję ludziom zmagającym się z trudnościami wynikającymi np. z lockdownu lub innymi ograniczeniami. Historie te odzwierciedlają również ideę naszej serii Reno. Jeden pomysł, z pozoru mały, może mieć bardzo duży i pozytywny wpływ na wielu ludzi. Bądźmy więc odważni i szukajmy pozytywów we wszystkim - powiedziała Mo Zhang Brand Menadżerka w OPPO Polska.

Pełny spot obejrzycie tutaj:

Spot 30 sek. w wersji zlokalizowanej dostępny jest tutaj:

Idealne akcesoria na zdrowe i towarzyskie święta.

OPPO Watch to idealne uzupełnienie dla smartfona OPPO Reno4 Lite. Eleganckie i stylowe akcesorium mobilne, pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Wear OS Google™. Watch jest wyposażony w idealnie spasowany, obustronnie zakrzywiony wyświetlacz i jasny ekran, który płynnie integruje się z aplikacjami i usługami Google, zapewniając natychmiastowy dostęp do istotnych informacji, takich jak powiadomienia i wiadomości.

Zobacz także

OPPO Watch dostarcza podsumowanie istotnych informacji zdrowotnych, takich jak monitorowanie tętna i jakości snu. Delikatnie przypomina użytkownikom, aby pozostali aktywni w ciągu dnia i oferuje pomoc w stresie oraz wskazówki dotyczące oddychania. Zegarek OPPO Watch posiada też ciekawą funkcję: to pięciominutowe filmy instruktażowe, które pomagają użytkownikom utrzymać dobrą kondycję nawet w pracowitych dniach. Z kolei specjalnie zaprojektowane treningi obejmują tryby: Bieg Fitness, Bieg na spalanie tłuszczu, Spacer na dworze, Jazda rowerem na dworze i Pływanie.

Warto wypróbować także słuchawki TWS OPPO Enco W31. Niewiarygodnie lekkie i wygodne w noszeniu słuchawki są stworzone do komfortowego użytkowania. Współpracujący z słuchawkami algorytm AI zapewnia natomiast skuteczną redukcję hałasu z zewnątrz, co znacznie polepsza jakość przeprowadzanych rozmów. Głośniki słuchawkowe OPPO Enco W31 wykorzystują 7 mm-owe, podwójne membrany kompozytowe z TPU. Materiał ten jest lekki, reaguje szybko i generuje szczegółowy, wierny dźwięk, zwiększając zasięg wysokich częstotliwości i redukując zniekształcenia przy niskich częstotliwościach. Słuchawki oferują także dwa tryby audio – zbalansowany i wzmacniający basy. Obsługują także tryby AAC i SBC. Ważną informacją dla wielbicieli aktywnego wypoczynku jest, że OPPO W31 spełniają normę IP54.

Reno4 Lite w połączeniu ze słuchawkami Enco W31 to idealne połączenie do robienia i udostępniania zdjęć, prowadzenia rozmów z przyjaciółmi i rodziną oraz słuchania muzyki lub oglądania filmów przez cały sezon urlopowy.

Globalna kampania ma także swoją świąteczną odsłonę, w której udział weźmie ambasador marki OPPO – Marcin Prokop oraz czwórka popularnych influencerów:

Mat. prasowe

Reklama