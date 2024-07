Publiczność gorąco przywitała polskie gwiazdy na 50. festiwalu w Opolu. Wśród przybyłych sław nie zabrakło muzykó, aktorów i rodzimych celebrytów. Do najlepiej ubranych tym zaliczamy Annę Dereszowską, Zofię Marię Ślotałę, Adę Fijał i Magdę Steczkowską.

Reklama

Zobacz najnowsze stylizacje gwiazd>>>

Reklama

Ada Fijał zachwyciła nas swoją wzorzystą suknią do ziemi, Zofia Maria Ślotała zwróciła naszą uwagę piękną spódnicą pokrytą cekinami, a Magda Steczkowska bezbłędnie prezentowała się w małej białej ozdobionej czarnym szerokim pasem. Do najciekawszych stylizacji zaliczamy również look Anny Dereszowskiej. Aktorka postawla na skórzane rockowe akcenty, w kórych wyglądała świetnie.



Tak gwiazdy prezentowały się na 50. festiwalu w Opolu: