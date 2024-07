Na rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej książek napisanych przez gwiazdy. Do grona piszących celebrytów należą m.in. Krzysztof Ibisz, Agnieszka Chylińska, Agata Młynarska i Małgorzata Rozenek. Okazuje się również, że swoją książkę zdecydowała się napisać Omenaa Mensah. Zobacz: Chylińska pokazała okładkę książki. Koniec z przygodami Zezi i Gilera

Książka pogodynki TVN swoją premierę miała zaledwie kilka dni temu. Omenaa Mensah w rozmowie z lifestylenewseria.pl zdradziła, że będzie to opowieść o ciemnoskórej kobiecie mieszkającej w Polsce. Znajdzie się tam wątek dotyczących ciężkich przeżyć gwiazdy z dzieciństwa.

- Jak przeczytacie tę książkę, to zobaczycie, że czasami łza się może zakręcić w oku. Jak czytałam o tych niektórych sytuacjach, które dotyczyły mojego dzieciństwa, to nie było mi miło . Teraz na to oczywiście spoglądam z perspektywy wielu lat, doświadczenia zawodowego, znajomości naszego społeczeństwa- powiedziała autorka książki "Gorzka Czekolada"

Omenaa Mensah przyznaje również, że wciąż dochodzą do niej informacje, że dzieci o ciemnym kolorze skóry są dyskryminowane w szkole.

- Jeśli to się dzieje w XXI wieku, pisze do mnie mama i pyta, jak ma pomóc dziecku, bo nie chce chodzić do szkoły, to ja wtedy mówię: "Boże, minęło 30 lat i nadal jest to samo". To wina rodziców, bo nie mówią dzieciom o tym, że świat jest kolorowy, że nie wszystko ma taki sam odcień, że każdego człowieka trzeba dobrze traktować, niezależnie od tego, jak wygląda i co robi. I zanim się wyda osąd, trzeba się przez chwilę zastanowić, czy powinnyśmy to robić. To jest moja wielka prośba- apeluje gwiazda