1 z 8

Jacek Olszewski wdowiec po znanej siatkarce Agacie Mróz od roku jest w nowym związku. Jego wybranką jest Agnieszka Frąckowiak. Po 9 latach jak jego żona zmarła na białaczkę, Olszewski pozwolił sobie na spróbowanie jeszcze raz, wcześniej poświęcił cały swój czas córce. Agata Mróz dwa miesiące przed śmiercią urodziła córeczkę Lilianę. Bardzo chciała mieć dzieci, dlatego zdecydowała się donosić ciążę, ale po porodzie i dwa tygodnie po przeszczepie szpiku kostnego siatkarka zmarła na skutek posocznicy. Miała 26 lat. Jej mąż Jacek Olszewski, opowiedział o nowej partnerce w "Pytaniu na śniadanie".

Jacek Olszewski przeprowadził się z partnerką i córką do nowego mieszkania i zaczyna od nowa.

W zeszłym roku dokonała się największa zmiana w postaci Agnieszki, która pojawiła się w naszym życiu. Dzieliło nas 180 kilometrów między Warszawą a Wrocławiem - powiedział Olszewski w PnŚ.

Agnieszka i Jacek poznali się w Internecie.

Małe dziecko ogranicza wyjścia, a teraz jest możliwość spotkania fajnych ludzi to Internet - powiedział Jacek Olszewski.

Na początku Olszewskiemu wydawało się, że to nie ma racji bytu, ale jak się pierwszy raz spotkali -zaiskrzyło. W końcu poczuł, ze może zacząć od nowa.

Nie buduje się nowych związków jeśli nie zamknie się poprzedniego. Ja w końcu zaakceptowałem swój status cywilny. I zmieniłem go z nieokreślonego na wdowiec - przyznał w rozmowie z Joanną Racewicz.

Zobacz także: „Wciąż widzę jej uśmiech, jej oczy” - mąż Agaty Mróz o zmarłej żonie, samotności i ich córce

Czy Lila zaakceptowała Agnieszkę?

Tak, choć na początku była zazdrosna. Widzi tatę szczęśliwego uśmiechniętego, a z drugiej strony kurcze to nie moja zasługa. Sama namawiała, żebym kogoś miał. Pisała mi kartki – tato ożeń się w końcu - wyznał uśmiechnięty Olszewski w Pytaniu na śniadanie.

Agnieszka Frąckowiak nowa dziewczyna Jacka Olszewskiego przeprowadziła się dla niego z Wrocławia do Warszawy. Kim jest? Jest osobistą stylistką i personal shopperem. Oferuje też usługi fryzjerskie i makijażowe. Co ciekawe nie wiedziała, że Jacek Olszewski był mężem Agaty Mróz, o której rozpisywały się media. Gdy przyjechała pierwszy raz do Jacka do domu, zdziwiła się że tyle medali jest rozwieszonych w domu. Myślała, że to Jacka.

Co się działo potem? Czytaj dalej w galerii zdjęć z Jackiem i Agnieszką.

Zobacz: Mąż Agaty Mróz buduje swoje szczęście na nowo i przyznaje: "Mam dziewczynę"