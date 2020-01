Małgorzata Socha w butach, których nienawidzą mężczyźni, ale my... je kochamy! Wiemy, gdzie kupicie ten model

Małgorzata Socha to prawdziwa ikona stylu! Aktorka zawsze prezentuje się elegancko i z klasą, a jej stylizacje zachwycają internautki. Tym razem obserwatorki gwiazdy pokochały jej buty za ponad... 1000 zł! Wiemy gdzie je dostaniecie! To prawdziwy hit tego sezonu!

Małgorzata Socha to jedna z najbardziej zapracowanych aktorek w naszym kraju. Uwielbiana gwiazda polskiej publiczności ma sporo obowiązków na głowie, jednak zawsze znajduje czas na dobór wspaniałych stylizacji! Aktorka należy do grona najlepiej ubranych gwiazd, a jej stylizacje, spotykają się z ogromnym uznaniem fanek! Ostatnio aktorka opublikowała zdjęcie, które po raz kolejny wprawiło w zachwyt jej fanki! Okazało się, że Małgorzata Socha pojawiła się w kultowych butach, które są absolutnym numerem jeden sezonu zimowego 2020!

- Piękna jak zawsze😘😉 - Cudownie wyglądasz 😍 - Cudnie!😍 - piszą wielbiciele aktorki.

Naszą uwagę również przykuły buty Małgorzaty Sochy. Do granatowej, puchowej kurtki i jeansów, gwiazda dobrała ciemne śniegowce Moon Boot, które upolujecie w na Vitkac.com w cenie 1010 zł! Moon Boots to prawdziwy hit tego sezonu i na pewno warto mieć je w swojej garderobie. Choć przyznamy szczerze - większość mężczyzn nie przepada za tym modelem. A my? My je kochamy!

Podobają Ci się buty Małgosi Sochy? Podobne w dużo niższych cenach możecie znaleźć poniżej!

Jak oceniacie look Małgosi Sochy? My oczywiście jesteśmy na TAK!

Aktorka to prawdziwa ikona stylu! Internautki często inspirują się jej stylizacjami!