Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała siostrę. Wygląda jak hollywoodzka aktorka!

Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest najmłodszą uczestniczką obecnej edycji i jednocześnie najpopularniejszą. Nowa gwiazda programu chętnie publikuje swoje zdjęcia w mediach społecznościowych, a ostatnio pochwaliła się fotografią ze swoim rodzeństwem. Najpierw pokazała zdjęcie z bratem, a teraz przyszedł czas na siostrę. Internauci zauważyli, że kobieta jest bardzo podobna do znanej hollywoodzkiej aktorki. Zobaczcie, o kogo chodzi! Też widzicie to podobieństwo?

Siostra Oliwii Ciesiółki niczym gwiazda Hollywood!

Oliwia i Łukasz są jedną z najbardziej kontrowersyjnych par nowej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Początkowo wydawało się, że para idealnie pasuje do siebie, ale już od jakiegoś czasu pojawiają się informacja na temat ich rozstania. Tymczasem Oliwia bardzo chętnie pokazuje na Instagramie zdjęcia ze swoim rodzeństwem. Ostatnie zdjęcie opublikowane z okazji Dnia Rodzeństwa wywołało spore zamieszanie w sieci.

Dziś jest święto przyjaciół na całe życie, czyli Dzień Rodzeństwa. Złożyliście już życzenia swoim siostrom i braciom? 😊 - napisała Oliwia Ciesiółka na Instagramie.

Wszystko ze względu na siostrę Oliwii, która przez jednego z Internautów została porównana do znanej aktorki, Natalie Portman.

Siostra wyglada jak Natalie Portman 😍 Fajna siostra 😜 Piękne siostry 😍 I jakie podobne mimo innego koloru włosów

Zdecydowanie tym razem gwiazdą tego zdjęcia nie była Oliwia, ale jej siostra. Mimo że są do siebie podobne, to piękna brunetka zwróciła uwagę niektórych Internautów. Widzicie podobieństwo do hollywoodzkiej gwiazdy?

Oliwia i Łukasz w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" zostali małżeństwem.