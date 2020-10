Oliwia i Mikołaj z "Love Island 2" chcą kontynuować swój związek! "Będziemy budować uczucie".

Oliwia Knapek i Mikołaj Cieśla byli uczestnikami drugiej edycji programu "Love Island". Udało im się dotrwać prawie do samego końca - odpadli tuż przed ścisłym finałem. Każdy fan miłosnego show na pewno doskonale pamięta ich początki znajomości - relacja Mikołaja i Oliwii była naprawdę bardzo burzliwa. Teraz jednak na Instagramie dziewczyny pojawiło się pierwsze zdjęcie z Mikołajem, po opuszczeniu "Wyspy miłości". Chociaż niewiele osób dawało im szanse na szczęśliwy związek, to jednak jak zadeklarowali, chcą być dalej razem i będą budować uczucie. Zobaczcie!

Druga edycja programu "Love Island" właśnie dobiegła końca. Byliśmy świadkami nie tylko miłosnych wyznań, ale także kłótni i zgrzytów. Niewątpliwie jedną z najbardziej barwnych postaci tej edycji była Oliwii. Na początku dziewczyna tworzyła dość zgrany związek z Igorem, jednak po pewnym czasie stwierdziła, że chciałaby również zobaczyć, jak to jest z Mikołajem. Kiedy jednak w programie pojawiła się piękna Magda i skradła serce Igora na dobre, Oliwia długo nie mogła się z tym pogodzić. Co prawda kontynuowała związek z Mikołajem, jednak długo nie doceniała jego starań. Tak naprawdę dopiero na ostatniej prostej, w ich związku zaczęło się układać.

Wielu fanów show zastanawiało się, czy ta dwójka zdecyduje się na kontynuowanie związku po programie. Na szczęście Oliwia szybko dała im odpowiedź! W swoim najnowszym poście na Instagramie podziękowała wszystkim za wsparcie, a także zaznaczyła, że razem z Mikołajem, chcą dalej budować uczucie, które narodziło się pomiędzy nimi w "Love Island"!

Dziękuję za masę wiadomości, które od was dostaję. Jest ich mnóstwo i nie jestem w stanie od razu na wszystkie odpowiedzieć, jest mi naprawdę miło czytając tyle pozytywnych wiadomości ze wsparciem, które dajecie mi od siebie i również za te krytyczne, ponieważ wszystkie są dla mnie ważne. [...] Program dostarczył nam tyle emocji, że najlepsze dla nas było wyciszenie się i spędzenie wspólnie czasu z Mikołajem. Ten czas był dla nas ważny z tego względu, że podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy budować uczucie, które powstało między nami w programie. Każdy związek przechodzi pewnego rodzaju etapy, a jak wiecie nasze początki nie były łatwe, ale wiemy, że to co nas łączy jest szczere i z każdym dniem silniejsze - napisała Oliwia pod zdjęciem z Mikołajem.