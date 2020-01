Oliwia i Marietta z "Love Island" zbliżyły się do siebie? Ich wspólne filmiki nie pozostawiają wątpliwości!

Oliwia i Marietta z "Love Island" są już singielkami. Obydwie dziewczyny zakończyły swoje związki z partnerami, których poznały w programie i wygląda na to, że teraz swój wolny czas spędzają na wspólnych spotkaniach! Na Insta Story Oliwii pojawiły się nagrania, na których widać, że dziewczyny świetnie się bawią w swoim towarzystwie.

Niedawno Oliwia i Marietta zakończyły swoje związki, które rozpoczęły się w programie "Love Island". Obydwie dziewczyny poinformowały o tym swoich fanów, którzy nie kryli zaskoczenia w szczególności jeżeli chodzi o Mariettę i Franka. Okazało się, że to właśnie Marietta zdecydowała się zakończyć relację ze swoim już byłym partnerem.

Jak to się mówi, medialne piekło czas start [...] Jako osoba publiczna, wiadomo, z czego znana, z udziału w programie "Love Island", jestem troszkę nawet zobowiązana powiedzieć wam po prostu, że podjęłam decyzję o zakończeniu relacji z Frankiem. Jest to tylko i wyłącznie nasza prywatna sprawa, co się zadziało między nami. Nie mam zamiaru, jako dojrzała kobieta, bawić się w jakieś przepychanki internetowe, komentowanie. Powiedzcie mi, po co to wszystko? Ja słowa na Franka nie powiem żadnego złego i to jest sprawa tylko i wyłącznie między nami - poinformowała w swoim oświadczeniu na Insta Story.