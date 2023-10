Dziś Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tworzą już szczęśliwą rodzinę. Ich synek Franek przyszedł na świat dokładnie w Dzień Matki i kilka dni po emisji finałowego odcinka, w którym widzowie dowiedzieli, że para postanowiła kontynuować swoje małżeństwo.

Oliwia i Łukasz zdecydowanie nie byli najbardziej lubianą parą czwartej edycji. Mimo tego, że dziś wszystko już się zmieniło, to początkowo widzowie nie dawali szans ich związkowi. Uważali, że Oliwia nie jest odpowiednią partnerką dla Łukasza. On, według fanów programu, na zbyt wiele jej pozwalał, a ona za bardzo się rządziła. Oliwia i Łukasz nie pozwolili sobie jednak na hejt. W pewnym momencie zamknęli nawet swoje profile społecznościowe, aby widzowie nie mogli pisać komentarzy pod ich zdjęciami.

To była duża lekcja dla nas, jak łatwo przychodzi ocena drugiego człowieka. (...) Montaż telewizyjny to bardzo kreatywna sztuka (...) Starałam się nie czytać tego, ponieważ byłam w ciąży i to też mogło wpływać źle na dziecko - powiedziała Oliwia w rozmowie z Party.pl