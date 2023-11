Oliwia Bieniuk coraz śmielej publikuje zdjęcia w sieci. Do tej pory córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka sporadycznie udzielała się na Instagramie, ponieważ każde jej zdjęcie było szeroko komentowane w mediach. Teraz 17-latka chyba pragnie zostać influencerką, a pierwsze kroki w nowej branży ma już za sobą.

Zobaczcie, co Oliwka poleciła obserwującym na Instagramie.

Oliwia Bieniuk reklamuje torebki

Oliwia Bieniuk zdecydowanie odziedziczyła urodę po sławnej mamie. 17-latka wygląda jak młodsza siostra Anny Przybylskiej. Fani zmarłej aktorki od wielu lat zastanawiają się, czy nastolatka wykorzysta swoje atuty i znane nazwisko i pójdzie w ślady mamy, a może całkowicie odetnie się od show-biznesu?

Jak na razie wygląda na to, że Oliwka marzy o czerwonych dywanach i błysku fleszy. Dziewczyna zaczęła już stawiać pierwsze kroki przed obiektywem - wystąpiła m.in. w kampanii reklamowej marki Reserved. Brała także udział w reklamie jednej z telefonii komórkowych. Niedawno wyznała, że interesuje ją scena w teatrze, jednak poza graniem ról ciekawi ją też świat Instagrama!

17-latka, tak jak wiele dziewczyn w jej wieku, zapragnęła zostać influencerką. Pierwszą współpracę ma już za sobą.

Dzisiaj wraz z O Bag Polska świętujemy dzień torebki z tej okazji wpadłam do sklepu i wybrałam moja wymarzoną torbę❤️???? - napisała Bieniuk w sieci.

Oliwia zareklamowała włoską markę O bag. Za torebkę tej marki należy zapłacić średnio od 300 do 500 złotych. Co ciekawe, można skompletować ją samemu np. wybrany przed siebie uchwyt dopasować do organizera.

