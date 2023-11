1 listopada wspominamy naszych bliskich zmarłych. To czas zadumy nad przemijającym czasem. Z pewnością nie jest to łatwy moment dla Jarosława Bieniuka i jego dzieci. Wtedy jeszcze mocniej czują brak ich ukochanej mamy i partnerki, Ani Przybylskiej, która odeszła w 2014 roku.

Aby choć na chwilę oderwać się od smutnej rzeczywistości, Jarek postanowił zabrać dzieciaki na rodzinny wyjazd do Krakowa. Oliwia pochwaliła się właśnie zdjęciami z tego wypadu. Patrząc na zdjęcia aż trudno uwierzyć, że synowie Ani Przybylskiej są już tacy duzi! Zobaczcie sami!

Oliwia Bieniuk z braćmi i tatą w Krakowie

OIiwia Bieniuk spędziła długi weekend wraz z braćmi i tatą w Krakowie. Rodzina zatrzymała się w jednym z tamtejszych hoteli. Jarek zaplanował dla dzieciaków sporo atrakcji. Basen, wizyta w Kopalni Soli "Wieliczka". Oliwia, Jaś i Szymon nie mogli narzekać na nudę!

Nastolatka pochwaliła się zdjęciami z tego wyjazdu na Instagramie. Na jednym z nich pozuje wraz ze swoimi dwoma braćmi oraz tatą. To rzadki widok, ponieważ chłopcy - w przeciwieństwie do swojej najstarszej siostry - nie są jeszcze aktywni w sieci. Na próżno więc szukać ich aktualnych zdjęć. Jednak dzięki Oliwii możemy zobaczyć, że Jan i Szymon to już naprawdę duże chłopaki! W dodatku coraz bardziej są podobni do swojej znanej mamy. Szczególnie najmłodszy Jaś to wykapana Ania!

Przypomnijmy, że Oliwia 18 października skończyła 17 lat, Szymon na początku stycznia skończy 14, a Jaś w marcu 9. Ale ten czas leci!

Oliwia Bieniuk bardzo często wrzuca na Instagram zdjęcia, m.in. swoich stylizacji.

