Oliwia Bieniuk przeszła ogromną metamorfozę! Teraz jest jeszcze bardziej podobna do mamy

Już za dwa miesiące Oliwka Bieniuk skończy 17 lat. Nastolatka pochwaliła się właśnie nowym zdjęciem w sieci. Nie da się ukryć, że Oliwia coraz bardziej przypomina swoją mamę, Annę Przybylską! Czy Bieniuk, tak jak jej matka, zostanie modelką lub aktorką? Z pewnością na propozycje nie musiałaby długo czekać! Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia. Oliwia Bieniuk na nowych zdjęciach W przeciwieństwie do innych nastolatek, Oliwa Bieniuk nie jest bardzo aktywna w sieci. 17-latka wie, że każde zdjęcie, które opublikuje, będzie szeroko komentowane, dlatego stara się unikać sensacji. Córce Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej zdarza się jednak udostępnić nowe fotografie. Najczęściej są to portrety lub zdjęcia ze znajomymi. Oliwkę na Instagramie śledzi już blisko 100 tysięcy osób! Gdy tym razem pokazała swoje najnowsze selfie, od razu dostała ponad 20 tys. serduszek! Fanom nie umknęło, że Bieniuk coraz bardziej podobna jest do swojej matki. Zobaczcie, co pisali w sieci. - Najpiękniejsza dziewczyna na swiecie😫❤️ - ale ślicznotka fajna😈❤️ - Piekny uśmiech - Cała mama! - czytamy w komentarzach. Czy Oliwka Bieniuk, tak jak jej mama, zostanie modelką albo aktorką? 17-latka zdecydowanie odziedziczyła urodę po Przybylskiej, ale czy również talent? Ostatnio nastolatka próbowała swoich sił w amatorskim filmie . Czy niedługo zobaczymy ją na szklanym ekranie? Oczywiście bardzo na to liczymy! Przypomnijmy, że Oliwia Bieniuk jest najstarszym dzieckiem Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Para doczekała się jeszcze Szymona i Jasia. Aktorka, którą mogliśmy oglądać m.in. w "Złotopolskich", "Sezonie na leszcza", czy też w serialu "Daleko od noszy", odeszła w 2014 roku po długiej chorobie. Oliwia na najnowszych zdjęciach Czy...