Niektórzy mówią, że przypomina bardziej ojca niż matkę. Ale kiedy bliżej się przyjrzymy, zaczynamy dostrzegać coraz więcej szczegółów świadczących o tym, że Oliwia Bieniuk jest coraz bardziej podobna do Ani Przybylskiej. Te same oczy, to samo spojrzenie, podobny nos, kształt ust...

Oliwia Bieniuk kończy dzisiaj 16 lat. Oliwia jest pierwszym dzieckiem Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Urodziła się 18 października 2002 roku. Oliwia interesuje się m.in. modą i ma już za sobą pierwsze doświadczenia w modelingu - wzięła udział w młodzieżowej sesji dla marki Reserved.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia zestawionych ze sobą Anny Przybylskiej i Oliwii Bieniuk. Widzicie podobieństwo?

