Oliwia Bieniuk szczerze o relacji z Martyną Gliwińską! Nie była zachwycona, kiedy dowiedziała się o Kaziku "Pogodziłam się z tym"

Oliwia Bieniuk w wywiadzie dla Vivy! opowiedziała o swojej relacji z Martyną Gliwińską i zdradziła, jak zareagowała na wiadomość, że była partnerka jej taty spodziewa się dziecka. Czy Oliwia miała żal do Jarosława Bieniuka? Szczere wyznanie nastolatki! Sprawdźcie, co powiedziała o Martynie Gliwińskiej i małym Kaziku.

Po śmierci Anny Przybylskiej Jarosław Bieniuk znalazł swoje szczęście u boku Martyny Gliwińskiej. Niestety, jak już wiemy och związek nie przetrwał próby czasu. Córka Jarosława Bieniuka do tej pory nie komentowała rozstania ojca z byłą partnerką, ale teraz zrobiła wyjątek! W rozmowie z Vivą! opowiedziała o swojej relacji z Martyną Gliwińską.

Zawsze ją lubiłam. Była pierwszą kobietą po śmierci mamy. Stała po naszej stronie i się nami opiekowała. Nawet gotowała nam obiady. Byłyśmy blisko ze sobą, wyjeżdżałyśmy razem na wakacje. Wszystko się zmieniło, gdy tata się rozstał z Martyną. A ja wiem, że nie mogę mu nakazać, by kochał tych, których ja lubię. To jest jego życie, w które się nie wtrącałam i nie będę wtrącać. A Martynę nadal bardzo lubię- wyznała w wywiadzie.

Oliwia Bieniuk nie ukrywa jednak, że nie była zachwycona, kiedy dowiedziała się, że była partnerka jej ojca spodziewa się dziecka. Jak zareagowała na wiadomość, że będzie miała braciszka?

Jest przesłodki. Tata się nim opiekuje, bierze go na noc do nas i zajmuje się nim. Ale ja nie mam o to do niego pretensji. Stało się i tak musi być- zdradziła w rozmowie z Vivą! (...) Gdy dowiedziałam się o Kaziku, myślałam, że tata żartuje. Powiedział mi o tym na wakacjach, na Helu. Szliśmy, śmialiśmy się z czegoś, tata się śmiał, bo jest żartownisiem, dlatego myślałam, że nie mówi poważnie. Ale gdy okazało się, że to prawda, na początku się wkurzyłam, ale z czasem pogodziłam się z tym.