Oliwia Bieniuk pochwaliła się prezentem z okazji 18. urodzin. Wyjątkowy podarunek od bliskich!

Oliwia Bieniuk świętuje swoje 18. urodziny, które obchodzi dokładnie 18 października. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka od tego momentu sama decyduje o swojej karierze, ale jeszcze przed uzyskaniem pełnoletności wzięła udział w kilku sesjach, została twarzą marki i ma za sobą debiut na ekranie. W czasach pandemii koronawirusa huczne świętowanie nie jest możliwe, dlatego Oliwia Bieniuk spędza ten wyjątkowy dzień w gronie najbliższych. Pochwaliła się właśnie prezentem, jaki otrzymała!

Oliwia Bieniuk pochwaliła się prezentem z okazji 18. urodzin

18. urodziny to wyjątkowy dzień dla każdego człowieka, co prawda w aktualnej sytuacji imprezy w dużym gronie nie mogą się odbywać, ale Oliwia Bieniuk postawiła na rodzinne świętowanie. Córka Anny Przybylskiej opublikowała na Instastories pierwszy prezent, jaki dostała. To bukiet pięknych, czerwonych róż. Taka niespodzianka musiała jej się spodobać!

Oliwia Bieniuk zostanie aktorką?

Oliwia Bieniuk skończyła 18 lat. Teraz sama decyduje o swojej karierze. Już postawiła pierwsze kroki zarówno w modelingu, jak i na planie filmowym. Do tej pory nastolatka uczyła się w liceum w klasie o profilu teatralno-filmowym, a teraz marzy o szkole teatralnej:

„Podoba mi się ten zawód. Myślę nawet o studiach w szkole teatralnej, ale nie wiem, czy się dostanę”, powiedziała ostatnio w wywiadzie dla magazynu „Viva!”.

Bardzo prawdopodobne, że teraz posypią się propozycje filmowe!

Teraz córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka będzie sama decydowała o swojej karierze.