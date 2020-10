Oliwia Bieniuk obchodzi dziś 18. urodziny! Czy pójdzie w ślady mamy? Zagra ją w filmie?

Choć 18. urodziny to wielkie wydarzenie w życiu każdego człowieka, to Oliwia Bieniuk swoich, które obchodzi 18 października, wyjątkowo nie mogła się już doczekać. Dotychczas musiała prosić tatę o zgodę na udział w kampaniach reklamowych i filmach, a Jarosław Bieniuk odrzucał niemal wszystkie propozycje, które dostawała.

Oliwka ma jeszcze czas na wszystko. Na razie dla mnie najważniejsze jest to, aby się dobrze uczyła. Jeśli będzie chciała rozpocząć przygodę z show-biznesem, to omówimy to po jej maturze – mówił trzy lata temu Bieniuk „Party”.

Kiedy sześć lat temu zmarła jego partnerka Anna Przybylska, nie było mu łatwo, bo został sam z trójką ich dzieci: dwójką małych synów oraz nastolatką. Teraz, jeśli Bieniuk dotrzyma słowa, Oliwia już w wakacje będzie mogła bez ograniczeń zacząć swoją przygodę z aktorstwem i modelingiem.

Czy czeka ją popularność na miarę Julii Wieniawy, która tuż po maturze awansowała do pierwszej ligi gwiazd i dziś zarabia krocie?

Zobacz także: Oliwia Bieniuk uczciła pamięć Anny Przybylskiej wyjątkowym zdjęciem: "Kocham Cię mamusiu"

Wydaje się, że Jarosław Bieniuk już trochę odpuścił córce, bo tuż przed osiemnastką Oliwia zaczęła reklamować na Instagramie marki odzieżowe, została twarzą włoskiej firmy produkującej torebki, a nawet zagrała kilka epizodycznych ról w krótkometrażowych filmach. Tata dobierał je starannie, tak by miały wymiar edukacyjny. Każdy z nich okazał się sukcesem – np. 20-minutową produkcję „Jak nie zgubić siebie” na YouTubie obejrzało już 2,5 mln ludzi. Choć rola Bieniuk była niewielka, internauci nie szczędzili dziewczynie słów uznania:

Czy to właśnie z aktorstwem Oliwia wiąże swoją przyszłość?

Teraz kończy liceum w klasie o profilu teatralno-filmowym i szlifuje swój talent: uczy się śpiewu i perfekcyjnej dykcji, ma też zajęcia aktorskie u samej Katarzyny Figury. W przyszłości to na pewno zaprocentuje, tym bardziej że już dziś wiele osób z branży zwróciło na nią uwagę.

To, że Oliwia na wielu zdjęciach wygląda niemal jak Anna Przybylska, powoduje też pewnie u niej ogromną presję. Może dlatego twierdzi, że nie czuje się podobna do mamy i nazywa siebie „damską wersją taty”?

Wie za to, że jej mama wcześnie zaczęła karierę, bo w wieku 16 lat. Odkrył ją Radosław Piwowarski na castingu do „Ciemnej strony Wenus”. Jego zdaniem Oliwia ma przed sobą trudne zadanie.

– Córka Ani będzie musiała zmierzyć się z mitem genialnej matki. Ludzie z branży będą jej obiecywali różne złote pantofelki, a nawet już to robią. Wiem, że są na nią ogromne naciski – mówi Piwowarski. – Ania trzymała rodzinę silną ręką, to była kobieta, która nie ulegała presji, nie wchodziła w układy i cudownie wychowała dzieci. Nie znam Jarka, ale on też podobno mądrze steruje karierą córki – dodaje reżyser.

Czy Oliwia ma szansę zagrać swoją matkę w filmie o Annie Przybylskiej, który Piwowarski chciał nakręcić po tym, jak aktorka zmarła?

– Teraz to już nie wiem, czy taki film kiedykolwiek powstanie. Gdyby to była biografia, uważałbym za niezwykle ryzykowne obsadzenie córki w roli Ani. Wiem, że pół Polski chciałoby to zobaczyć, ale ja bym się nie odważył. Może gdyby to był film inspirowany tą historią, taki o kopciuszku z Wybrzeża, który przyjechał do Warszawy i na którego punkcie wszyscy oszaleli, to… wtedy tak – wyznaje reżyser. – Jeśli okazałoby się, że Oliwka ma nawet tylko 50 proc. talentu mamy, to i tak by wystarczyło – dodaje.