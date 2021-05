Oliwia Bieniuk w tym roku przystąpiła do egzaminu dojrzałości i zdecydowała się na zaskakującą stylizację z rockowym pazurem. Co prawda postawiła na klasyczne zestawienie kolorystyczne i wybrała czerń i biel, ale ta stylizacja jest naprawdę odważna! Oliwia Bieniuk przesadziła?

Oliwia Bieniuk na maturze w bardzo odważnej stylizacji

Oliwia Bieniuk choć ma na swoim koncie udział w wielu kampaniach i filmach krótkometrażowych, to jednak do tej pory skupiała się głównie na nauce. Córka Anny Przybylskiej jest tegoroczną maturzystką i już niebawem zdecyduje, czy zamierza iść w ślady swojej mamy i wybierze szkołę aktorską. We wtorek Oliwia Bieniuk pisała egzamin z języka polskiego, a przed maturą z matematyki opublikowała na Instastory zdjęcie, które podpisała:

Dzisiaj matma - emotikona na zdjęciu świadczy o tym, że wyraźnie obawia się tego przedmiotu.

Największą uwagę przyciągnęła jednak stylizacja nastolatki. Oliwia Bieniuk nie wybrała klasyki - czyli białej bluzki i czarnej spódnicy lub spodni, ale postawiła na look z rockowym pazurem i założyła postrzępioną jeansową mini, rajstopy w kropki i białe botki na szpilce. Do tego pikowana torba na srebrnym łańcuszku. Trzeba przyznać, że to dość oryginalny i odważny zestaw, który nie bez powodu wzbudził takie zainteresowanie. Sami spójrzcie!

Instagram / oliwia.bieniuk

Oliwia Bieniuk w tym roku zdecyduje o swojej dalszej drodze. Wybierze szkołę aktorską?