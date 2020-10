Oliwia Bieniuk świętowała wczoraj swoje 18. urodziny w gronie najbliższych. W sieci opublikowała kilka fotek z tego ważnego wydarzenia. Po raz pierwszy publicznie potwierdziła, że jest zakochana! Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym całuje się z chłopakiem! Kim jest nowa miłość Oliwii Bieniuk?

Oliwia Bieniuk świętowała 18. urodziny z chłopakiem

Oliwia Bieniuk ma już 18. lat! Nastolatka nie planowała hucznej imprezy, już na długo wcześniej zapowiadała, że chciałaby ten ważny dzień spędzić w gronie najbliższych. Z tej okazji również po raz pierwszy potwierdziła, że... jest zakochana! Zdjęcie z przystojnym blondynem na jej profilu na Instagramie zagościło tylko na chwilę, jednak na profilu jej ukochanego wciąż możemy je zobaczyć.

Chłopak Oliwii Bieniuk nazywa się Michał Krasodomski. Do tej pory córka Jarosława Bieniuka utrzymywała w tajemnicy swoje życie uczuciowe. Na pytania dociekliwych fanów, czy jej serce jest już zajęte odpowiadała, że jest singielką. Swego czasu media i fani łączyli ją z synem męża Natalii Siwiec, Mateuszem Raduszewskim, jednak nastolatka wyjaśniła, że tylko się przyjaźnią.

Kim jest Michał Krasodomski - nowy chłopak Oliwii Bieniuk?

Oliwia Bieniuk po raz pierwszy opublikowała zdjęcie ze swoim chłopakiem. Do tej pory swoje życie uczuciowe zachowywała w tajemnicy. Ukochanym córki Jarosława Bieniuka okazał się być pochodzący z Gdyni 19-letni Michał Krasodomski. Oliwię i Michała łączą wspólne zainteresowania związane z modelingiem. Chłopak nastolatki jest modelem oraz odnoszącym sukcesy żeglarzem. Zdobył m. in. złoty medal na mistrzostwach Europy do lat 17 oraz brązowy medal na mistrzostwach świata do lat 17, srebrny medal na mistrzostwach Europy do 21 lat oraz 5. miejsce na mistrzostwach Europy seniorów. Na co dzień ćwiczy na rowerze szosowym oraz mocno dba o kondycję.

Oliwia Bieniuk pokazała zdjęcie ze swoim chłopakiem. To pierwszy raz, kiedy pokazała go publicznie. Na jej profilu pojawiło się tylko przez chwilę, jednak wciąż można je zobaczyć na profilu jej ukochanego.

Oliwia Bieniuk świętowała swoje 18. urodziny w gronie najbliższych.

Michał Krasodomski to model.

Ma charakterystyczną urodę.

Pasuje do Oliwii?

Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka wkroczyła już w dorosłość.