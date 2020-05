Oliwia Bieniuk komentuje swoją relację z pasierbem Natalii Siwiec: "Mamy się ku sobie ale..."

Oliwia Bieniuk po raz kolejny skomentowała swoją relację z Mateuszem Raduszewskim. Niedawno paparazzi przyłapali nastolatków na wspólnym wypadzie na miasto. Zdjęcia, które im zrobiono wskazują na to, że mogłoby łączyć ich coś więcej niż tylko przyjaźń. Oliwia postanowiła odnieść się do pytań zaciekawionych internautów i jeszcze raz opowiedziała o tym, co łączy ją z pasierbem Natalii Siwiec.

Oliwia Bieniuk o relacji z Mateuszem Raduszewskim. Co ich łączy?

Kilka dni temu pasierb Natalii Siwiec obchodził swoje 18. urodziny. Swoje wkroczenie w dorosłość świętował m. in. w towarzystwie Oliwii Bieniuk. Internauci zaczęli dopytywać czy nastolatków łączy coś więcej. Córka Jarosława Bieniuka postanowiła jeszcze raz odnieść się do pytań zaciekawionych fanów. O związku z Mateuszem Raduszewskim powiedziała:

Nie, nigdy nie byliśmy razem, znamy się bardzo długo, mamy się ku sobie, ale jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi i tak już zostanie.

Oliwia zdradziła również, że aktualnie nie jest zakochana.

Myślicie, że faktycznie tak jest czy nastolatkowie po prostu nie chcą obnosić się ze swoim uczuciem publicznie? Kiedy po urodzinach Mateusza w sieci zawrzało, Mariusz Raduszewski zapytał zawstydzonych nastolatków o komentarz w sprawie tego co ich łączy, wówczas również oboje jednogłośnie odpowiedzieli, że są najlepszymi przyjaciółmi.

Nastolatka zapewnia, że na tę chwilę nie jest zakochana, a jej relacja z pasierbem Natalii Siwiec to tylko przyjaźń.