Olga Tokarczuk wczorajszego wieczoru w Sztokholmie odebrała Literacką Nagrodę Nobla. Pisarka nie kryła wzruszenia, a ceremonia dostarczyła wszystkim Polakom wielu emocji. Cała uroczystość była niezwykle podniosła i elegancka, ale mimo tego, pisarka zdecydowała się zażartować z pewnej kłopotliwej sytuacji, jaka miała miejsce 23 lata temu, kiedy to Wisława Szymborska odbierała swoją Nagrodę Nobla.

Wyjątkowa ceremonia, która każdego roku odbywa się 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla, zawsze gromadzi znamienite osobistości. Wczorajszego wieczoru, w przepięknej sali w Sztokholmie pojawili się oczywiście Król Szwecji Karol Gustaw, wraz z królową Sylwią, wybitni naukowcy z całego świata, a także członkowie Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk i Akademii Szwedzkiej. Nasza pisarka wśród tak znamienitych osobistości prezentowała się wspaniale! Noblistka wystąpiła w przepięknej, czarnej sukni projektu Gosi Baczyńskiej.

Chociaż nikt się tego nie pewnie nie spodziewał, to Olga Tokarczuk znalazła również moment, aby nieco rozładować stres podczas bankietu. Początek jej przemówienia brzmiał:

Przed wyprawą do Sztokholmu starałam się wyobrazić sobie, jak też ten Tydzień Noblowski wygląda. Poszłam w kierunku filmu "The Wife". Moja ulubiona scena to ta, w której pisarz i jego żona właśnie odebrali telefon ze Sztokholmu i skaczą po łóżku jak dzieci, krzycząc "Wygraliśmy Nobla!". Ale później opowieść staje się mroczna i powoli odsłania się sekret pomiędzy sukcesem pisarza a jego żoną. To ona jest tak naprawdę autorką nagrodzonej powieści. Ale nie obawiajcie się Państwo - uroczyście przysięgam, że swoje książki pisałam sama - śmiała się pisarka.