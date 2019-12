Olga Tokarczuk przekazała replikę medalu noblowskiego na WOŚP!

Olga Tokarczuk przed kilkoma dniami odebrała Nagrodę Nobla, a wczoraj media obiegła informacja o niezwykłym geście noblistki. Pisarka zdecydowała się na oddanie pierwszej repliki medalu noblowskiego! Olga Tokarczuk spotkała się osobiści z Jurkiem Owsiakiem i przekazała jedną z najcenniejszych rzeczy, jaka kiedykolwiek trafiła na charytatywną aukcję!

Już 12 stycznia odbędzie się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiele znanych osób często decyduje się oddać cenne rzeczy na tę akcję charytatywną, aby w ten sposób wesprzeć potrzebujących. W tym roku będzie można wylicytować naprawdę cenny eksponat, a mianowicie medal noblowski Olgi Tokarczuk! Ten wyjątkowy gest zaskoczył nawet samego Jurka Owsiaka!

Olga Tokarczuk podczas przekazania swojej cennej nagrody nie kryła radości, że może właśnie w ten sposób pomóc potrzebującym.

Jurku, chciałabym na twoje ręce przekazać na 28. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy pierwszą replikę medalu noblowskiego, który przywiozłam ze Sztokholmu. Chciałabym, żeby przyczynił się do tego wszystkiego, co wy robicie i jestem szczęśliwa, że mogę to zrobić - powiedziała do Jurka Owsiaka pisarka.