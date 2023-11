Dokładnie 10 grudnia Olga Tokarczuk odebrała nagrodę Nobla. Nagrodę wręczył jej sam król Szwecji Karola XVI Gustaw.

Polska to skrzyżowanie Europy, być może jej serca. Widzimy ją w prozie Olgi Tokarczuk ... W prozie Tokarczuk można zauważyć bezgraniczną miłość do wiedzy ... Głęboko sięga do bajek, opowieść, bogactwa polskiej kultury, do pokładów szaleństwa, które są w człowieku. Jej bohaterowie przekraczają granice fizyczne i metafizyczne, to swojego rodzaju nomadowie w świecie złożonym z wielu opowieści ... Olga Tokarczuk pokazuje prawdę trudną do pokazania. Trudną prawdę o Polsce w ciągłym ruchu. Ma niesamowite obserwacje- mówił o pisarce członek Akademii Szwedzkiej Per Waesterberg.