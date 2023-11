Olga Kalicka zszokowała nowym zdjęciem na Instagramie. Pokazała zdjęcie prosto z sali porodowej, Olga na rękach trzyma maleńkie dziecko - to noworodek! Pierwsze co nasuwa się na myśl, to... Olga Kalicka została mamą?! Ale nie wszystko jest takie jasne. Kalicka napisała kilka słów o tym zdjęciu i tu pojawia się zagadka!

#newexperience #mummy#baby #newproject - tak bardzo tajemniczo podpisała to zdjęcie Olga.

"Czy to twoja córka?" Fani pytają Olgę Kalicką!

Fani od razu zaczęli wypytywać, o co chodzi! Czy Olga Kalicka została matką? A może to dziecko to tak naprawdę "maleńki aktor" w serialu? A może... to po prostu lalka?

Ej to twoja corka sorry ale to tak wyglada.Pewnie na plan Twoje dziecko czy nie ❤❤???????? Mam nadzieje ze to nie m jak milosc ✌ Ciekawi mnie czy to żywe dziecko czy lalka xd?

Olga na razie nie odpisała na pytania fanów - i tym samym wzbudziła jeszcze większą sensację! A wy jak myślicie? Czy Olga naprawdę została matką? Czy to jednak scena z jakiegoś serialu lub filmu? Nam wydaje się, że ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna. U Olgi przecież nigdy nie dopatrzyliśmy się ciążowego brzuszka! ;)

Oto tajemnicze zdjęcie Olgi!

Olga w końcu nie miała ostatnio brzuszka...