Na początku roku Olga Kalicka po raz pierwszy została mamą! Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" urodziła chłopca, który otrzymał na imię Aleksy. Choć do tej pory nie pokazała, jak wygląda dziecko, to na jej Instagramie nie brakuje zdjęć ze spacerów czy pierwszych kąpieli malucha (tak, aby nie było widać twarzy chłopca). Najnowsza fotografia jaką udostępniła Olga mocno zainteresowała fanów, bo okazało się że Kalicka jest przesądna! Czy zabobony w dzisiejszych czasach to mit? Zobaczcie, o czym mówimy!

Reklama

Czerwona wstążka przy wózku Olgi Kalickiej

Olga Kalicka pokazała zdjęcie, na którym wraz z partnerem i synkiem odpoczywają na spacerze. Aktorka do swojej torby przypięła czerwoną wstążkę, która mówi o chronieniu dziecka przed złymi urokami. Według zabobonów kokarda powinna znajdować się przy wózku do czasu ochrzczenia maleństwa lub według niektórych do momentu, gdy pociecha nie zacznie chodzić. Czy czerwona kokarda faktycznie ma moc?

Ach te przesądy... Czerwona kokarda musi być! Zgadzacie się? - zapytała Olga na Instagramie.

Zobacz także: Olga Kalicka szykuje się do ślubu! Wiemy, kiedy odbędzie się uroczystość

Pod zdjęciem Olgi rozpętała się istna burza komentarzy. Zdania fanów były mocno podzielone.

Wierzę czy nie, ale na foteliku miałam czerwoną nitkę, na gondoli czerwoną kokardę, a na spacerówce mam zawieszone złote serduszko na czerwonej wstążce. Uppsss, a my nie mamy W 100 proc. się zgadzam. U nas była na wózku. Ja się nie dałam i nic czerwonego dzieciom nie przywiązywałam :) - pisali internauci.

A wy co myślicie o takich zabobonach? Według wielu fanów Olgi mamy XXI wiek i nie powinniśmy już w nie wierzyć. Prawda to?

Instagram

Czy przy wózku powinno znajdować się coś czerwonego?

Reklama

Zobacz także: Olga Kalicka pokazała synka! To najsłodsze zdjęcie, jakie dziś zobaczycie!