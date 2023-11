1 z 3

Gwiazda serialu „Rodzinka.pl” w połowie stycznia została mamą. Na świat przyszedł jej synek Aleksy, o czym aktorka poinformowała swoich fanów za pośrednictwem Instagrama. Od tego czasu świeżo upieczona mama często publikowała zdjęcia z synkiem i do tej pory cieszyła się głównie czasem spędzony z dzieckiem, ale w końcu zdecydowała się na pierwsze wyjście po porodzie. Trzeba przyznać, że to powrót do pracy w wielkim stylu! Olga Kalicka pojawiła się w roli współprowadzącej koncert „Artyści przeciw nienawiści”.

