Pewnie były sceny, w których ktoś dotykał twojego brzuszka. Zwykle to jest atrapa, a ty naprawdę to czułaś…

I musiałam zagrać, że jest to dziecko Maćka (śmiech). Ostatnie dni zdjęciowe miałam w dziewiątym miesiącu i czasami było już naprawdę ciężko. Dlatego jestem bardzo wdzięczna produkcji, bo wszystko było dostosowane do tego, żebym się dobrze czuła. Łącznie z tym, że gdy przychodziłam na plan, to reżyser mnie pytał: „Olga, czy chcesz w tej scenie stać, siedzieć, a może się położyć?”. To było cudowne, że mogłam o tym decydować.

Pamiętam, jak kiedyś Maciek Musiał opowiadał, że w podstawówce go gnębiłaś i nie chciał, żebyś wygrała casting do „Rodzinki.pl”…

Znamy się od podstawówki. Jestem od niego dwa lata starsza. Teraz to nic, ale kiedy jest się nastolatkiem, to ma to znaczenie. Czasami trudno nam było znaleźć wspólny język. A teraz z łezką w oku wspominamy ten casting, bo reżyser kazał się Maćkowi całować z każdą dziewczyną. Widocznie zrobiłam to najlepiej (śmiech). A tak poważnie – przez tyle lat na planie polubiliśmy się, choć nie widujemy się prywatnie na imprezach. Ale na planie świetnie się dogadujemy.