Olga Kalicka w styczniu urodziła swoje pierwsze dziecko. Kilka dni po porodzie na Instagramie pochwaliła się tą szczęśliwą wiadomością. Od tego momentu, co jakiś czas umieszcza nowe zdjęcie ze swoim synkiem, a ostatnio zaskoczyła pierwszą rodzinną fotografią. Fani nie mogą wyjść z podziwu! Zobaczcie sami...

Olga Kalicka cieszy się macierzyństwem i nie ukrywa, że ogromnym wsparciem jest dla niej narzeczony. Już wcześniej przedstawiała przyszłego męża, jako swojego asystenta, który pomaga jej w przygotowaniu wyprawki. Z kolei teraz młody tata może wykazać się pomocą przy opiece nad maluchem. Na wspólnym zdjęciu, które pokazała aktorka, widać uśmiechy na twarzach młodych rodziców, jednak opis mówi coś zupełnie innego:

Całujemy Was życząc długiej, spokojnej nocy! My to sobie raczej nie pośpimy! ? - napisała Olga Kalicka pod rodzinnym zdjęciem.