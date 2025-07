Dawid Woliński od lat budzi ogromne kontrowersje nie tylko ze względu na swoje spektakularne projekty, ale też wypowiedzi w hitowym show TVN, gdzie od lat zasiada jako juror "Top Model". Tym razem jednak to nie jego słowa na temat uczestników najnowszej edycji programu sprawiły, że w sieci zawrzało. Po tym, jak projektant ostro skrytykował kobiety karmiące piersią w restauracjach, spadła na niego fala krytyki. Głos zabrali też celebryci.

Po tym, jak Dawid Woliński wypowiedział się na temat karmiących matek, w sieci zawrzało. Juror "Top Model" w dosadny sposób skomentował, co sądzi na temat kobiet karmiących piersią w przestrzeni publicznej, jednocześnie podkreślając, że niemowlęta powinny spożywać pokarm w bardziej ustronnych i komfortowych warunkach.

Juror "Top Model" nie tylko otwarcie przyznał, że nie toleruje takich sytuacji, ale także wyraził swoje poparcie dla restauracji child-free, czyli lokali przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych. Słowa projektanta sprawiły, że w sieci zawrzało. Jego wypowiedź postanowiła też skomentować Olga Kalicka, która niedawno po raz drugi została mamą.

Karmienie piersią to nie kaprys. To nie prowokacja. To nie zachcianka mamy, która chce ''zrobić po swojemu''. To podstawowa potrzeba dziecka - głód, pragnienie, bliskość i bezpieczeństwo. Jesteśmy ssakami – od tego słowa zaczyna się sama definicja naszego gatunku. Od tysięcy lat to właśnie w ten sposób karmimy nasze dzieci. I one nie wiedzą, czy jesteśmy w domu, na spacerze, czy w restauracji - wiedzą tylko, że są głodne.

- napisała na Instagramie Olga Kalicka.