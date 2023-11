Olga Frycz, zdradziła ile przytyła w ciąży...

Olga Frycz bardzo szczerze mówi o swojej ciąży, macierzyństwie i dodatkowych kilogramach. Gwiazda zdecydowanie nie jest fanką "lukrowanego" macierzyństwa, które pokazuje większość celebrytek na instagramie. Tym razem aktorka postanowiła poruszyć dosyć kontrowersyjny, jak się okazuje, temat powrotu do formy po ciąży. Zobaczcie, co napisała...

Zobacz: Olga Frycz pochwaliła się zdjęciem córki i pokazała przykład "skrajnej nieodpowiedzialności". Nie uwierzycie, co zrobiła...

Gwiazda, zdecydowała się podzielić z fankami metodami, które stosuje, aby wrócić do formy. Okazuje się, że nie planuje ostrych treningów, a stopniowy powrót do formy...

Jest mi miło czytać wiadomości i komentarze od Was, że fajnie wyglądam po ciąży, że dodatkowe kilogramy mi służą...że szanujecie,że nie katuje się odrazu treningami, dietami i fit życiem a przez to poświęcam się w 100 procentach macierzyństwie. To bardzo miłe ale...no właśnie ALE...