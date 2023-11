Dalsza część komentarza utrzymana jest w tym samym tonie, a na koniec Olga Frycz podsumowuje, że właśnie taką - nieidealną rodzinę kocha.

A po trzecie ☝????niby taki duży facet a nie wie, że na ziemi się nie leży bez kocyka bo można WILKA ZŁAPAĆ ????!!?? Psy bez smyczy M A S A K R A , ten biały rottweiler BEZ KAGAŃCA, a przecież TYLE SIĘ TERAZ SŁYSZY ????! to zdjęcie to jest samo zło a jednak jest na nim WSZYSTKO CO KOCHAM ❤️❤️❤️