Ponad rok temu na świecie pojawiło się pierwsze dziecko Olgi Frycz. Aktorka pod koniec września 2018 roku urodziła córeczkę, która otrzymała piękne imię Helena. Od chwili narodzin dziewczynki dumna mama chętnie publikowała w sieci jej zdjęcia. Do tej pory jednak Olga Frycz pokazywała jedynie fotki, na których nie widać całej twarzy małej Helenki. Teraz wszystko się zmieniło! Tuż przed pierwszymi urodzinami córki aktorka pokazała swoim fanom, jak wygląda jej pociecha! To najsłodsze, co dziś zobaczycie!

Olga Frycz pokazała zdjęcie córki

Olga Frycz zaledwie kilka dni temu świętowała pierwsze urodziny swojej córeczki. Aktorka zorganizowała imprezę, na której nie zabrakło jej rodziny, przyjaciół oraz taty małej Helenki. Chociaż Olga i partner kilka tygodni temu ogłosili rozstanie, to jak widać, wciąż są w bardzo dobrych relacjach.

Tuż przed urodzinami Helenki w sieci pojawiło się jej zdjęcie, na którym po raz pierwszy widać twarz. Córka Olgi Frycz i Grzegorza Sobieszka jest bardzo ładną dziewczynką.

- Pierwszy raz widać buzke i muszę powiedzieć, że jest przepiękna!!! ????????????

- Jaka ona jest śliczna ❣️

- Jaka śliczna ???????????? sama słodycz ❤️- komentowali internauci.

Zobaczcie sami słodkie zdjęcie córeczki Olgi Frycz!

Przypominamy, że od jakiegoś czasu coraz więcej gwiazd decyduje się pokazać zdjęcia swoich pociech w sieci. Fotki, na których widzimy twarz dziecka publikuje m.in. Izabela Janachowska i Natalia Siwiec.

Olga Frycz pokazała urocze zdjęcia córki.

Zaledwie kilka dni temu dziewczyna skończyła roczek.