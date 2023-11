Aktorka stwiedziła, że nie ma zamiaru przekłamywać rzeczywistości. Gwiazda doskonale zdaje sobie sprawę, że gdyby tak zrobiła, ktoś w końcu sfotografowałby jej "idealną figurę" i pokazał jaka jest prawda:

Nie pozuję na zdjęciu topless, tylko w stroju kąpielowym ... mało tego moja figura nie jest rewelacyjna. Moja figura jest... jakby to powiedzieć... jest do dupy. Uwierzcie mi, że gdyby moja figura była rewelacyjna, to byłbym pierwsza, żeby wam się pokazać w stroju kąpielowym, stojąc pod palmą, nad basenem lub w falach oceanu….